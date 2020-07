Serie A – Napoli vincente in casa del Genoa: la classifica (FOTO)

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Dopo la splendida vittoria del Milan in rimonta contro la Juventus a San Siro, oggi si giocava l’altra parte delle sfide del campionato italiano. In particolare Genoa-Napoli, che interessa ai rossoneri per questioni di classifica. L’altra sfida delle 19:30 era Fiorentina-Cagliari, chiusa sul punteggio di 0-0.

Il Napoli con fatica, va in vantaggio al Ferraris a fine primo tempo, con un bel gol dal limite di Dries Mertes: destro a giro imprendibile. Nella ripresa il pareggio del Grifone con Goldaniga, al 66′ invece il sorpasso firmato Hirving Lozano. Nel finale gestione più o meno tranquilla per gli azzurri, che portano a casa 3 punti.

Con questa vittoria il Napoli sorpassa nuovamente il Milan in classifica: 51 punti per la squadra di Gattuso, 49 quelli dei rossoneri di Pioli. In attesa di Roma-Parma, tra pochissimo, che riguarderà ancor più da vicino il Milan per la classifica e la lotta all’Europa League. In zona retrocessione, situazione delicata per il Genoa, che scivola al terzultimo posto dopo la vittoria del Lecce contro la Lazio di ieri sera.

