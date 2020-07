Calciomercato Milan – Giuntoli (ds Napoli) scarica Milik

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Arkadiusz Milik e il futuro incerto. Andrà al Milan? È una possibilità da non escludere. L’interesse c’è, Rangnick e la dirigenza rossonera conosce la sua situazione contrattuale del polacco, in scadenza nel giugno 2021. Attenzione anche alla Juventus e all’Atletico Madrid su tutte.

Ma quest’oggi nuovo indizio arrivato dalle dichiarazioni del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Le sue dichiarazioni a Sky Sport, prima di Genoa-Napoli, non lasciano molti dubbi: “In questo momento è più vicino alla cessione che alla conferma“.

“Milik è un calciatore molto bravo che non ha ancora rinnovato e quindi appetibile da molti club. Non può esserci stupore che ci siano squadre interessate. Milik interessa anche alla Juventus? Non mi risulta – conclude Giuntoli – ma non mi stupirebbe. È un giocatore molto bravo che non ha rinnovato, quindi è appetito da grandi club e il fatto che lo vogliano in molti non sorprende. Ripeto: in questo momento, più vicina la cessione che il rinnovo“.

Dove giocherà la prossima stagione Milik? C’è un’altissima probabilità che entro qualche settimana, al termine di questa infinita stagione, lasci Napoli per migrare verso altri lidi. Ma a che prezzo? La sua situazione contrattuale non permette al club azzurro grosse remunerazioni. Il Milan è alla finestra, l’attaccante titolare serve come il pane ai rossoneri. Ma chi sarà?

