Serie A, ufficiale: Lazio-Torino non si gioca e non è rinviata / News

Ufficiale: Lazio-Torino non si gioca

Doveva essere la prima partita della 25^ giornata del campionato di Serie A, ma Lazio-Torino non si giocherà. Gli ospiti, infatti, a causa delle restrizioni dell’ASL che li ha isolati fino alla mezzanotte di oggi, non si sono presentati all’Olimpico. Viceversa, i biancocelesti hanno rispettato il regolamento e la decisione della Lega e hanno tenuto fede all’impegno previsto. Come da regolamento, l’arbitro Marco Piccinini ha aspettato 45 minuti e poi ha dato l’ufficialità: il match non si gioca perché una delle due squadre non si è presentata. Ora la decisione dovrà essere del Giudice Sportivo, che dovrà stabilire se assegnare il 3-0 a tavolino (e quindi si farà poi ricorso e molto probabilmente sarà ribaltato, visto il precedente di Juventus-Napoli), oppure se vista l’oggettiva impossibilità deciderà direttamente di rinviare il match. Piccola curiosità: i giocatori della Lazio sorteggiati dovranno comunque sottoporsi all’antidoping.

