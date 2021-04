Serie A – Ufficiale la data e l’orario di Lazio-Torino | News

La Lega Serie A pochi minuti fa ha ufficializzato la data e l'orario di Lazio-Torino. Il match si giocherà il 18 maggio prossimo

Finalmente, dopo tanti mesi, è ufficiale la data di recupero di Lazio-Torino. La partita, inizialmente programmata il 2 marzo, era stata rinviata per il focolaio coronavirus che aveva colpito i giocatori di Nicola. La gara si giocherà martedì 18 maggio alle 20:30. Ecco il comunicato: "In ottemperanza alla decisione della prima sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale e vista la delibera assunta dal consiglio di Lega il 24 aprile 2021 si comunica che la gara di Campionato di Serie A Tim tra Lazio e Torino, valevole per la sesta giornata di ritorno e programmata per il 2 marzo 2021, sarà recuperata il giorno martedì 18 maggio 2021 alle 20.30". Intanto il Milan pensa a Ilicic. Ecco l'offerta rossonera.