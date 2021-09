Serie A – Udinese-Napoli 0-4: azzurri primi a punteggio pieno / News

E' terminata da pochi minuti Udinese-Napoli, partita valida per la 4^ giornata di Serie A. Gli azzurri si prendono il primo posto solitario

E' terminata da pochi minuti Udinese-Napoli, partita valida per la 4^ giornata di Serie A. Dopo la sconfitta della Roma e il pareggio del Milan, si attendeva una risposta decisa da parte del Napoli per collocarsi al primo posto solitario in classifica. Risposta che è arrivata e come, con gli uomini di Luciano Spalletti hanno travolto i friulani grazie ad un 4-0 che non ammette repliche. Di Victor Osimhen, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly e Hirving Lozano i gol che hanno deciso il match. Intanto Milan-Venezia si avvicina. La nostra intervista ESCLUSIVA all'ex Pippo Maniero