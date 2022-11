Serie A – Udinese-Lecce 1-1, a segno Lorenzo Colombo / News

È terminata da pochi minuti Udinese-Lecce, anticipo della 13^ giornata di Serie A. Dopo un inizio di stagione straordinario, i friulani si sono un po' persi e anche questa sera non sono riusciti a portare a casa i 3 punti, che mancano ormai dal 3 ottobre. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti, che trovano la rete con Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan. Il classe 2002 è bravissimo a liberarsi in area di rigore e a concludere l'azione con il destro. Ci pensa Beto a pareggiare i conti per l'1-1 definitivo. Nuovo Stadio, il sindaco Sala detta le tempistiche: si va per le lunghe