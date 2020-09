Serie A, turno infrasettimanale in programma il 3/2 rinviato: ecco quando

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Come riporta l’agenzia ‘ANSA’, la Lega Serie A ha comunicato una variazione al calendario del massimo campionato. Il turno infrasettimanale, inizialmente in programma il 3 febbraio, è stato posticipato al 3 marzo. Il motivo? La sovrapposizione con la Coppa Italia. Le semifinali della coppa nazionale, infatti, si disputeranno proprio giorno 3 febbraio, e hanno costretto così il massimo organo del calcio a optare per una modifica.

