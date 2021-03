Serie A, Tecca: “Il Verona è un ostacolo complicato per questo Milan”

Verona-Milan, il commento di Tecca

Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Verona-Milan. La gara si giocherà domani, a partire dalle ore 15, al Bentegodi. Ecco cosa ha detto,

“Il Milan anche se non è partito per vincere il campionato deve impegnarsi per raggiungere l’Inter che è prima, anche se non è facilissimo giocare senza 2 punti di riferimento con Ibrahimovic e Calhanoglu. Ne perdi uno e puoi in qualche modo arrangiarti, ne perdi due, è un problema grosso. Verona? Nonostante abbiamo perso giocatori importantissimi, non hanno battuto ciglio. Non danno punti di riferimento in attacco, hanno scoperto Zaccagni e giocano con Faraoni come ala. Sono una squadra molto solida. Il Verona è un ostacolo complicato per questo Milan”. Non solo Verona-Milan, ma anche calciomercato: Maldini pensa a due gioielli in Serie A.