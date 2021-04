Serie A, stasera Napoli-Lazio: cinque i diffidati in casa biancoceleste

La Lazio, prossima avversaria del Milan in Serie A, gioca questa sera contro il Napoli. Attenzione ai diffidati in casa biancoceleste

Dopo il brusco stop in casa contro il Sassuolo, il Milan dovrà rimboccarsi le maniche fin da subito per non perdere il treno Champions League. La prossima partita contro la Lazio, in programma lunedì 26 aprile, è uno scontro diretto importantissimo che dirà molto sulle ambizioni europee dei rossoneri. I biancocelesti, che giocheranno questa sera contro il Napoli, devono stare attenti ai tanti diffidati presenti in rosa: si tratta di Fares, Acerbi, Luis Alberto, Parolo e Caicedo. In caso di ammonizione, questi calciatori salterebbero la gara contro il Milan. Intanto Zlatan Ibrahimovic è pronto alla firma con il Milan: in serata arriva il rinnovo