Serie A – Spadafora spinge per trasmettere alcune partite in chiaro

ULTIME NEWS – Il Corriere dello Sport questa mattina riporta la notizia che il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è in pressing affinché la Serie A venga trasmessa in chiaro.

Spadafora è al lavoro per cercare un accordo con le TV per mandare in onda quantomeno alcune partite. Al vaglio ci sono varie ipotesi, fra cui vedere i gol e le azioni 2 ore dopo l’inizio delle partite, senza aspettare il termine dell’intera giornata, visto che le partite verranno giocate in più giorni.

