Ex Milan – La promessa mancata: Mastour compie 22 anni

MILAN NEWS – Compie oggi 22 anni una vecchia conoscenza rossonera: Hachim Mastour.Ad inizio carriera quando era ancora minorenne, rappresentava un talento del calcio. Le aspettative non sono state rispettare e quest’oggi gioca con la neo promossa in Serie B Reggina.

Pur avendo fatto parte per 3 stagioni della prima squadra del Milan, con il Diavolo, il calciatore italo-marocchino, non ha mai giocato. Ha giocato invece una partita all’età di 16 anni e 362 giorni con la nazionale del Marocco, diventandone il debuttante più giovane di sempre.

È inspiegabile come un giocatore così forte tecnicamente e atleticamente (come ha ampiamente dimostrato nelle giovanili), non sia riuscito, fino a questo momento, ad esprimersi nel calcio dei grandi. In ogni caso, gli facciamo tanti auguri.

