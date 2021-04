Serie A, si valuta la realizzazione di un Centro Var unico | Serie A News

Secondo le ultime indiscrezioni, la Lega Serie A avrebbe intenzione di realizzare un Centro Var unico: ecco cosa c'è da sapere

Stando a quanto riportato da 'ANSA', la Lega Serie A vorrebbe creare un unico centro di produzione televisiva a Milano. Al suo interno, si vorrebbe realizzare una centrale unica per il Var. Questo è uno dei temi che verranno affrontati durante l'assemblea dei club del prossimo 13 aprile in videoconferenza. Oltre alla realizzazione del Centro Var unico, si parlerà del correttivo per la quota abbonamenti e biglietti per la stagione in corso, oltre agli accordi con El Towers per "attività e servizi in esecuzione dei contratti di licenza dei diritti audiovisivi".