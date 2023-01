Serie A, scontri tra tifosi di Roma e Napoli nell’Autostrada del Sole | News

Spiacevole episodio in corso in un tratto dell'Autostrada del Sole. Come riporta 'TGR Rai Toscana', il tratto tra Monte San Savino e Arezzo è stato bloccato a causa di alcuni scontri da parte delle tifoserie della Roma e del Napoli. I due gruppi organizzati, infatti, si trovano in viaggio per seguire le partite che verranno disputate, rispettivamente, a Milano e a Genova. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale della sezione di Battifolle. Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.