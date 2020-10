Serie A – Sassuolo-Torino 3-3: un punto per Giampaolo, ma che rimpianti…

Giampaolo, occasione persa

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Dopo tre sconfitte consecutive, il nuovo Torino di Marco Giampaolo conquista il primo punto in classifica in casa del Sassuolo. I granata passano in vantaggio grazie al gol di Karol Linetty, poi pareggiato da Filip Djuricic. Illusione Torino grazie ai gol di Andrea Belotti e Sasha Lukic, prima della super rimonta neroverde firmata Vlad Chiriches e Ciccio Caputo. Finisce 3-3, Giampaolo inizia a muovere la classifica, ma i rimpianti per i mancati tre punti non possono che essere tantissimi…

RECUPERO LAMPO PER CALHANOGLU POSSIBILE? LA NOTIZIA >>>