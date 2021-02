Serie A, Roma-Milan: la moviola minuto per minuto | LIVE NEWS

Roma-Milan, gli episodi da moviola all’Olimpico

Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A, è una giornata molto importante per la zona Champions League. La Roma di Paulo Fonseca ed il Milan di Stefano Pioli sono alla ricerca di un posto tra le prime quattro del campionato e, pertanto, promettono battaglia in questo turno. Analizziamo, dunque, l’operato, minuto per minuto, dell’arbitro Marco Guida della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) e dei suoi collaboratori. Focus sugli episodi da moviola di Roma-Milan.

3′ GOAL ANNULLATO A TOMORI Nessun dubbio dal check del Var per la rete annullata a Tomori in posizione irregolare al momento del tiro indirizzato a rete da Zlatan Ibrahimovic.

8′ GOAL ANNULLATO A IBRAHIMOVIC Lo svedese è di qualche centimetro in offside sull’assist di Rebic davanti a Pau Lopez

27′ GOAL ANNULLATO A MKHITARYAN Il fallo di Mancini su un rossonero è netto in occasione dell’appoggio in rete del calciatore armeno.

