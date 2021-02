Roma-Milan, i precedenti con l’arbitro Guida | Serie A News

Roma-Milan, i precedenti con l’arbitro Guida

La gara di domani tra Roma e Milan sarà diretta Marco Guida. Il Milan è la squadra che il direttore di gara campano ha incrociato più volte (24) nel massimo torneo italiano e quella alla quale ha rifilato il maggior numero di cartellini rossi (8) in Serie A.

Dopo aver perso soltanto una delle prime 13 gare dirette dal fischietto di Torre Annunziata (8V, 4N), la Roma ha collezionato cinque sconfitte nelle ultime otto partite arbitrate da Marco Guida in Serie A (1V, 2N), comprese le tre più recenti, contro Juventus, Bologna e Udinese.

Il Milan è rimasto imbattuto in 17 (9V, 8N) delle 24 sfide di Serie A dirette da Marco Guida, perdendone sette nel parziale: le ultime due di queste proprio in trasferta, entrambe contro il Torino. Marco Guida ha già arbitrato una volta il match tra Roma e Milan in Serie A: successo interno dei rossoneri, per 2-1, nell’agosto 2018. Questa la probabile formazione rossonera in vista di domani >>>