Roma-Milan, la probabile formazione di Pioli / News

Roma-Milan: la probabile formazione di Pioli

L’entusiasmo di inizio stagione ha lasciato spazio a un po’ di preoccupazione: il momento è delicato e domani in vista di Roma-Milan non c’è più spazio per errori. La probabile formazione di Stefano Pioli sarà ancora una volta quella dell’undici che è considerato titolare da inizio stagione, che Pioli non ha quasi mai avuto a disposizione, ma che quando è tornato ha deluso e fatto peggio rispetto alle formazioni che lo hanno sostituito. Serve continuità, serve ritrovare la condizione fisica migliore e per questo viene confermata la formazione della scorsa settimana, ma cambia molto rispetto a giovedì. Ecco, dunque, qual è la probabile formazione di Pioli per domani.

Tra i pali nessun dubbio, ovviamente: ci sarà Gianluigi Donnarumma, faro rossonero anche in questo momento buio. In difesa torna la linea a quattro migliore sulla carta, ma che ha faticato non poco la scorsa settimana: Davide Calabria largo a destra, al centro torna Simon Kjaer e al suo fianco ci dovrebbe essere ancora una volta il capitano Alessio Romagnoli, nonostante le moltissime critiche degli ultimi giorni; sulla sinistra Theo torna titolare dopo aver riposato in settimana.

A centrocampo l’unica assenza che continua a esserci e a pesare non poco. Al fianco dell’instancabile e ineluttabile Franck Kessie ci sarà infatti ancora una volta Sandro Tonali, che è sicuramente in crescita, ma che ancora non può essere considerato un titolare e non dà garanzie così ampie.

Davanti torna il pacchetto offensivo titolare a tutti gli effetti, che però non ha brillato una settimana fa: Alexis Saelemaekers riprende il proprio posto a destra, Hakan Calhanoglu si risposta al centro, mentre a sinistra ci sarà nuovamente Ante Rebic. Davanti, Zlatan Ibrahimovic, ancora dal primo minuto e a caccia di un gol che inizia a mancare da un po’ di tempo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

