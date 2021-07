Serie A, Rocchi è il nuovo designatore arbitrale | Calcio News

Gianluca Rocchi è il nuovo designatore arbitrale della Serie A e Serie B. Prende il posto di Nicola Rizzoli

Novità importante per la Serie A e per la Serie B. L'ex arbitro Gianluca Rocchi è il nuovo designatore arbitrale. Prende il posto di Nicola Rizzoli. L'annuncio è stato dato dal presidente Alfredo Trentalange: "Gianluca Rocchi rappresenta il nuovo, io non sono il nuovo ma colui che porterà al nuovo". Ha parlato Gabriele Gravina, presidente della Figc: "Un'Aia moderna, innovativa, che non lasci nessuno indietro, dai campi di periferia alla serie A e che si preoccupi con particolare attenzione della formazione degli arbitri".