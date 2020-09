Serie A – Rizzoli: “Non sarà più annullata la rete di Ibrahimovic a Firenze”

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Nicola Rizzoli, designatore della Serie A, ha annunciato che è cambiata la regola sui falli da mano che hanno fatto tanto discutere nella scorsa stagione. Non sarà più annullata una rete preceduta per qualsiasi tocco di mano, anche a monte dell’azione (ad esempio gol di Ibrahimovic a Firenze).

“Non vedremo più gol annullati come quello di Ibra a Firenze. Conta l’immediatezza: un esempio? Veretout in Roma-Samp verrebbe ancora annullato, non c’è nulla tra il tocco di Perez e il suo tiro, quello di Ibra no”.

