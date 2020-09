Milan, Bergomi: “Mi aspetto la definitiva consacrazione di Romagnoli”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Beppe Bergomi, opinionista di Sky Sport, in vista dell’inizio della Serie A, ha parlato di Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan.

“Scegliere chi sarà il miglior difensore del prossimo campionato è complicatissimo, diciamo che io mi aspetto la definitiva consacrazione di Bastoni e Romagnoli: scelgo loro due perché sono entrambi mancini, e in Italia centrali mancini naturali ce ne sono pochi. Sono molto bravi nell’impostazione dal basso e hanno grande personalità. Sono il futuro della Nazionale. Romagnoli può ancora fare un nuovo step di crescita nel modo di comandare la difesa, nell’essere l’uomo decisivo del reparto in un grande club come il Milan. La mia non è una critica, anzi”.

