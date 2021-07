Serie A – Riunione a Milano per azzerare i vertici: golpe in vista?

Si è svolta a Milano un'importantissima riunione tra i rappresentanti dei club di Serie A, insoddisfatti della gestione della Lega

Una riunione svoltasi in un hotel del centro di Milano tra i rappresentanti dei club di Serie A per azzerare i vertici della Lega . A darne conferma è 'Calcio e Finanza', che sottolinea come la riunione informale è stata convocata dal patron del Genoa Enrico Preziosi .

A prendere parte all'incontro, come riporta 'TMW', sono stati anche Beppe Marotta e Alessandro Antonello per l’Inter, Joe Barone per la Fiorentina, Stefano Campoccia per l’Udinese, Massimo Ferrero per la Sampdoria, Aurelio De Laurentiis per il Napoli e Marco Canigiani per la Lazio.