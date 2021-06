Serie A, rinnovata la partnership con TIM: il comunicato | News

La Lega Serie A attraverso un comunicato ha reso noto il rinnovo della partnership con TIM fino al 2024: ecco il comunicato

L’Assemblea della Lega Serie A svoltasi oggi a Milano ha deliberato il rinnovo della sponsorizzazione del campionato di Serie A con TIM, partner storico del calcio italiano, fino al 2024. TIM avrà anche la title-sponsorship delle Competizioni Primavera (con il brand TIMVISION) e del campionato esport “eSerie A TIM”. Nel corso della riunione è stato approvato l’invito a presentare offerte sul territorio italiano della Coppa Italia (comprensivo della Supercoppa), che sarà pubblicato nei prossimi giorni. Approvati altri temi importanti all’ordine del giorno, come i “Pacchetti non esclusivi” dei diritti tv per il triennio 21-24 e la distribuzione dell’importo in eccesso, rispetto all’ammontare massimo previsto dallo Statuto, del “Paracadute retrocesse”.