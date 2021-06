Serie A, puzzle diritti tv: super offerta di Sky a Dazn | Calcio News

Sky ci prova fino alla fine per provare ad avere i diritti tv di tutta la Serie A: offerta di mezzo miliardo per avere le partite di DAZN

I diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 è un puzzle ancora da completare. Come viene riportato della Gazzetta dello Sport,Sky ha fatto un'offerta a Dazn per avere di fatto tutte le partite della Serie A. Il Sole 24 ore ha parlato di una proposta da mezzo miliardo, ma nelle ultime ore ne circolano anche altre cifre. Sky quindi chiede a Dazn di mettere a disposizione sul satellitare e sull'app di Sky Q le partite che in questo momento sono in esclusiva della piattaforma streaming.