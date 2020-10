Serie A, playoff scudetto in caso di emergenza: i dettagli

Serie A, playoff il piano B

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Nei giorni scorsi, all’interno della trasmissione di La7 ‘L’aria che tira’, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha così parlato della Serie A: “Il campionato ce la può fare, ma se si arrivi o meno fino in fondo non lo so. È una situazione particolare, di questo deve essere consapevole la Lega di A e pensare a un piano B e a un piano C“.

Un piano B che, secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, si chiama playoff. L’Europeo, che difficilmente sarà rinviato ancora, obbliga i campionati a terminare le partite prima della competizione che avrà luogo nel mese di giugno. Per giocare i playoff, però, è necessario finire almeno il girone d’andata, così da avere almeno una classifica sì parziale, ma che permetterebbe scontri completi tra le squadre.

Le prime 12 in classifica verrebbe divise in 2 gironi che si giocherebbero lo scudetto, le altre 8, invece, la salvezza. L’intenzione è quello di terminare normalmente la Serie A, ma nel frattempo il piano B è tracciato.

