Europa League – Celtic-Milan: Calabria-Dalot, staffetta possibile

Celtic-Milan, staffetta Dalot-Calabria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vigilia di esordio in Europa League per il Milan, che domani sera affronta il Celtic in trasferta. Stefano Pioli deve fare i conti con la solita difesa corta causa infortunati. Oltre a Matteo Gabbia, positivo al Covid-19 e Leo Duarte, appena negativizzato ma ancora indisponibile, mancherà anche Andrea Conti, non convocato dal mister rossonero per il match scozzese. Un’assenza che, molto probabilmente, costringerà agli straordinari Davide Calabria, sempre impiegato da inizio stagione. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, però, potrebbe esserci una novità interessante. Per far rifiatare il numero 2, Pioli sta pensando ad una staffetta con il neo arrivo Diogo Dalot, che potrebbe così esordire con la maglia rossonera.

REBIC ANCORA ASSENTE: ECCO QUANDO PUO’ TORNARE >>>