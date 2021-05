Serie A, Paolo Scaroni presenta le dimissioni da consigliere di Lega | News

Le ultime notizie sul Milan. Paolo Scaroni ha presentato le sue dimissioni da consigliere di Lega, ma non è detto che vengano accettate

Durante l'assemblea della Lega Serie A, Paolo Scaroni ha presentato le sue dimissioni dal ruolo di consigliere. Una decisione annunciata ieri pomeriggio ma che è stata presa il 28 aprile attraverso una lettera indirizzata al presidente della Lega, Paolo Dal Pino. Lo stesso Dal Pino ha voluto ringraziare il presidente del Milan con una nota. "Si ringrazia Scaroni per il prezioso e valido contributo prestato nello svolgimento delle sue funzioni", queste le sue parole. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', però, le dimissioni potrebbero non essere accettate anzi, tutto sarebbe ancora in discussione.