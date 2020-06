Serie A, oggi la composizione del calendario: date e orari

ULTIME NEWS – Si giocherà dal 20 giugno fino al 2 agosto, dal lunedì alla domenica, senza sosta, tutto d’un fiato. Oggi la Lega Calcio ufficializzerà il nuovo calendario delle ultime 12 giornate – alcune squadre devono recuperare la 25^ giornata – che verranno suddivise in 3 fasce orarie. Delle 124 gare solamente 10 verranno disputate alle 17.15, la prima fascia del tardo pomeriggio. Il resto delle gare alle 19.30 e alle 21.45.

Si comincerà coi recuperi della 25^ giornata – 4 gare in programma – con Torino-Parma del 20 giugno che farà da apripista. Poi via via tutti gli altri turni con 5 giornate infrasettimanali. Insomma, un tour de force da cui ne usciremo tutti assolutamente sazi dopo una bella scorpacciata di calcio. Intanto, oggi 23 anni fa dava l’addio al calcio Franco Baresi: il nostro ricordo>>>

