1 giugno 1997: Milan, Baresi gioca la sua ultima partita da calciatore

MILAN NEWS – Esattamente 23 anni fa, l’1 giugno 1997, Franco Baresi, storico capitano numero 6 del Milan, chiuse con il calcio giocato disputando la sua ultima partita della carriera contro il Cagliari a San Siro (0-1 per i sardi).

Baresi, nato nel 1960 a Travagliato, nel bresciano, entrò a far parte del settore giovanile dei rossoneri 1974, dopo essere stato scartato dall’Inter. Il 23 aprile 1978, Nils Liedholm lo fece esordire in Serie A e da quel momento Baresi diventò un titolarissimo, rimanendo in squadra anche negli anni bui della Serie B. In totale per l’ex capitano, le stagioni in maglia Milan sono state 20, con 719 partite disputate e 33 gol realizzati. Tantissime le vittorie di squadra. Il palmares di Baresi con il Diavolo annovera 6 Scudetti, 4 Supercoppe italiane, 3 Champions League, 3 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mitropa Cup.

Con la Nazionale invece, le sue presenze totali furono 81 con 1 rete segnata. Con l’Italia vinse il Mondiale di Spagna 1982 pur non giocando nemmeno un minuto nella competizione. Dopo l’ultima partita della sua carriera, per la prima volta nella storia del calcio italiano, un club ritirò il numero di maglia (il 6). Venne fatta la stessa cosa 12 anni più tardi con Paolo Maldini e la sua maglietta numero 3.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓