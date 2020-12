Serie A, Ogbonna: “Il Milan è tornato ai suoi livelli, ma la Juve…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Ogbonna

MILAN NEWS – Angelo Ogbonna, difensore centrale del West Ham, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ogbonna ha parlato della lotta scudetto in Serie A.

"Chi vincerà? E' un campionato molto equilibrato ed è bello vedere concorrenza in un campionato come quello italiano. Il Milan è tornato ai suoi livelli. La Juve passa un periodo di difficoltà ma è proprio in questi momenti che si rafforza. Conte? Difficilmente perderà terreno".