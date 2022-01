Serie A, nuove disposizioni per i casi di positività e rinvii: il comunicato

La Lega Serie A ha pubblicato un comunicato ufficiale sulle nuove disposizioni per i casi di positività e i rinvii delle partite

- considerato l'attuale andamento in crescita della crisi pandemica di Covid-19. ma anche l'obiettivo primario di garantire la disputa di tutte le Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nell'interesse delle Associate, dei Licenziatari dei diritti audiovisivi, dei Tifosi e degli Sponsor, e ferma restando, in ogni caso. l'esigenza prioritaria di tutelare la salute e la sicurezza dei calciatori, degli staff. degli arbitri e degli addetti ai lavori edi rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione vigenti al fine di limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2,

ha deliberato di disporre. in via transitoria, eccezionale e Limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022 le seguenti regole per le ipotesi di positività al virus SARS-CoV-2 dei calciatori dei Club partecipanti alle Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A: