Calciomercato Milan – Stanziato il budget per il difensore | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: la società ha stanziato un tesoretto per il difensore. L'obiettivo principale è sempre Botman

Ormai lo diciamo da giorni. L'obiettivo principale del calciomercato del Milan è quello di acquistare un difensore centrale. C'è da sostituire Simon Kjaer, che resterà fuori per tutta la stagione. Come viene riportato dalla Gazzettadello Sport, in edicola questa mattina, la società ha stanziato un tesoretto per l'arrivo di centrale: è stato rassicurato anche Stefano Pioli, che ne ha parlato in conferenza stampa.