Milan-Roma, le probabili formazioni: emergenza rossonera in difesa

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Milan: Pioli è in piena emergenza in difesa per il coronavirus

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato questa mattina le probabili formazioni di Milan-Roma. La gara, che si disputerà allo stadio di San Siro, è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri vengono dalla vittoria 4-2 contro l'Empoli, mentre i giallorossi dal pareggio 1-1 contro la Sampdoria. E' la prima partita del 2022.

Il Milan di Stefano Pioli è in totale emergenza in difesa. In porta Maignan. In difesa Florenzi, Gabbia, Kalulu e Theo Hernandez. A centrocampo sicuro del posto è Sandro Tonali, mentre al suo fianco dovrebbe esserci RadeKrunic. Panchina per Bakayoko. Sulla trequarti Junior Messias, Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers. In attacco ballottaggio tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, ma il primo sembra essere favorito. Indisponibili Pellegri, Castillejo, Tatarusanu, Tomori, Calabria, Romagnoli, Kjaer, Ballo-Toure, Bennacer e Kessie.

MILAN (4-2-3-1). Maignan, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Giroud. A disposizione: Mirante, Conti, Leao, Bakayoko, Ibrahimovic, Rebic, Maldini. Allenatore: Pioli

La Roma risponde con il 3-5-2. In porta Rui Patricio, che ha recuperato dai problemi fisici degli ultimi giorni. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout e Vina. In attacco Abraham e Zaniolo. Indisponibili Spinazzola, Mayoral, Fuzato, Darboe e Diawara.

ROMA (3-5-2). Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, Vina; Abraham e Zaniolo. A disposizione: Boer, Mastrantonio, Calafiori, Reynolds, Kumbulla, Villar, Bove, Perez, Feli, Mkhitaryan, El Shaarawy, Shomurodov. Allenatore: Mourinho. A proposito di Milan-Roma, ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.