Serie A, niente algoritmo: ecco succederà in caso di un nuovo stop

ULTIME NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa mattina, in edicola, la Lega Serie A ha di fatto bocciato il piano C per portare al termine della stagione, ovvero quello di utilizzare l’algoritmo.

La Lega aveva già raccolto e sintetizzato il pensiero delle società, studiando una proposta alternativa all’algoritmo, che ieri è stata ridiscussa e votata quasi all’unanimità. L’idea dei club è chiara: è il campo a dover stabilire il vincitore del titolo e retrocesse.

Dunque, nella malaugurata ipotesi in cui la Serie A dovesse fermarsi definitivamente per cause legate al coronavirus, non verrà assegnato lo scudetto e non ci saranno neanche le retroscessioni. La vittoria del titolo o la discesa in B avverrebbe solo nel in cui fosse aritmetica. La classifica finale però sarebbe decisa lo stesso per consegnare all'Uefa le squadre che parteciperanno alle prossime competizioni europee, sia per la Champions che l'Europa League.

