Serie A – Napoli, un calciatore di Gattuso positivo al coronavirus

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Ancora coronavirus nel mondo del calcio. Dopo il focolaio Genoa, il pericolo maggiore era per i giocatori del Napoli, che domenica scorsa hanno affrontato i liguri al San Paolo.

Come comunicato dalla società partenopea attraverso il proprio account ufficiale Twitter, Piotr Zielinski, centrocampista di Gattuso, è risultato positivo al coronavirus. Con lui anche il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi. Il tecnico, dunque, non avrà a disposizione l’ex Empoli per la partita contro la Juventus di Pirlo.

