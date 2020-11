Serie A, Napoli-Sassuolo 0-2: neroverdi secondi a -2 dal Milan | News

Napoli-Sassuolo, i neroverdi stupiscono!

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Dopo la vittoria in occasione di Udinese-Milan, i rossoneri hanno mantenuto il primo posto in classifica, conquistando 16 punti su 18 disponibili. Occhio però alla prima inseguitrice che, a sorpresa, è il Sassuolo di Roberto De Zerbi. I neroverdi hanno sbancato il San Paolo di Napoli per 2-0 grazie al rigore dell’ex Milan Manuel Locatelli e al gol, allo scadere, di Maxime Lopez. Da ricordare le assenze contemporanee di Domenico Berardi, Ciccio Caputo e Filip Djuricic.

