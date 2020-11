Serie A, Milan nel mirino dell’Antitrust: ecco il motivo | News

Ultime Notizie Milan News: rossoneri nel mirino dell’Antitrust

MILAN NEWS – Repubblica, in edicola questa mattina, scrive che il Milan sarebbe finito nel mirino dell’Antitrust. Il motivo? Sarebbero stati lesi i diritti di chi ha chiesto i rimborsi per gli abbonamenti e i biglietti delle partite.

Non c’è pero solo il Milan. L’Antitrust ha avviato un procedimento anche nei confronti di Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Juventus, Roma e Udinese. Repubblica scrive: “Non sono stati riconosciuti i diritti dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso”.

Per quanto riguarda il Milan e l'Udinese, l'Autorità Garante ha accertato l'esistenza di clausole vessatorie nell'acquisto dell'abbonamento o per i biglietti delle singole partite. Si legge infatti: "L'Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti". Le nove società dovranno pubblicare sul proprio sito web un estratto dei nuovi provvedimenti per 30 giorni consecutivi.