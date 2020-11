Inchiesta Report: “Ecco chi sono i veri proprietari del Milan” (Video)

L’inchiesta di Report: chi sono i proprietari del Milan?

MILAN NEWS – Il Milan si gode il primo posto in classifica, ma in questi minuti è arrivata in redazione una notizia inaspettata. La trasmissione Report, in onda su Rai 3, ha annunciato lunedì prossimo una puntata speciale dedicata al fondo Elliott e più in generale ai proprietari del Milan.

Report, sul proprio account Twitter, scrive così: “Tutti parlano di Fondo Elliott, ma Report è in grado di svelare in esclusiva chi detiene la maggioranza del club: i due consiglieri d’amministrazione Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione”. Nel video si vede il giornalista intercettare Paolo Scaroni, ma il presidente rossonero non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Si parla anche del nuovo stadio e della scelta di affidare il progetto alla Cattedrale di Popolous o agli Anelli di Milano del consorzio Sportium. A tal proposito viene intervistato Roberto Tasca, assessore al Bilancio del Comune di Milano, il quale spiega: “Ho un proponente, il Milan AC, una società di diritti italiano, che ad oggi non è interdetta dall’esercizio dell’attività amministrativa, e dall’altra parte ho l’FC Internazionale. Oggi questi sono gli interlocutori. Chi è il proprietario del Milan? La procedura non prevede che io lo sappia. La presunzione che si debba fare necessariamente qualcosa, solo perchè ci sono delle voci, è sbagliata. Tutti i fondi hanno lo stesso tipo di problema”.

Report prosegue la sua inchiesta: “Come vi avevamo documentato due anni fa, i registi dell’ingresso del fondo Elliott nel Milan sono due finanzieri: Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. Oggi siedono nel consiglio d’amministrazione del Milan e le società, da cui dipende il club, le hanno piazzate in Lussemburgo. Quando a Yonghong Li subentra il fondo Elliott viene istituita la società Project Redblack, partecipata a sua volta da due anonime del Delaware e da un’altra lussemburghese, la Blue Skye di D’Avanzo e Cerchione”.

Infine il giornalista di Report intervista Gian Gaetano Bellavia, esperto di riciclaggio, che spiega: “Tutti scrivono che dietro al Milan c’è il fondo Elliott. Io vedo che dietro una catena societaria lussemburghese c’è una società del Delaware. Però la dichiarazione della controllante del Milan è che la maggioranza non è di Elliott, ma di Cerchione e D’Avanzo. Sono loro i titolari effettivi, cioè quelli che controllano il Milan. Il vero tema è: da dove arrivano i soldi? Non si può sapere”.

Per concludere, vogliamo però sottolineare che il giornalista Del Sole24ore Carlo Festa, aveva già affrontato l'argomento, scavando nella complessa composizione societaria del Milan. Complessa, vero, ma non insolita quando si parla di grosse società, soprattutto se di proprietà di fondi importanti come quello americano. Insomma, appuntamento a lunedì, alle ore 21,20, per la puntata integrale di Report.