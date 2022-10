Serie A, Milan-Monza: le chiavi della partita di ‘San Siro’ | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le chiavi della partita di campionato di questa sera contro il Monza

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Sarà una prima volta storica per due squadre "vicine di casa": Milan e Monza si trovano di fronte per l'11ª giornata di Serie A e per la prima volta in massima serie. A San Siro sarà partita vera e i rossoneri cercheranno il quarto successo consecutivo in campionato dopo Empoli, Juventus e Verona, prima di volare a Zagabria per affrontare la Dinamo in Champions League. Andiamo a scoprire quali possono essere le chiavi tattiche della partita contro la formazione di Palladino.

VANTAGGIO IMMEDIATO

Nelle ultime settimane il Milan ha affrontato partite difficili e dispendiose, tra campionato e coppa, e l'orizzonte degli incontri che attendono i rossoneri è altrettanto impegnativo. In campionato, nel mese di ottobre, Empoli, Juventus e Verona sono stati avversari tosti, che il Milan è riuscito a battere andando sempre in vantaggio per primo. Questo è un dato ricorrente nella nostra stagione fino a qui: nelle 7 partite in cui siamo passati in vantaggio, siamo sempre riusciti a portare a casa i tre punti, tanto in campionato (6 volte) quanto in Champions League. Riuscire a sbloccare presto il risultato - già quattro volte il Milan ha segnato nel primo quarto d'ora di gioco - potrebbe permettere alla squadra di gestire la partita con più serenità da una posizione di forza, sfruttare spazi maggiori in ripartenza e, eventualmente, cercare una rotazione maggiore degli elementi a partita in corso. Prima di questa sfida, il Monza non è mai riuscito a rimontare nelle sei volte in cui è finito in svantaggio in stagione, e questo potrebbe essere un ulteriore indizio dell'importanza strategica di passare in vantaggio.

ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO

Il Monza è una squadra che ama avere il pallone nei piedi, produce un prolungato possesso palla cercando un attacco ragionato e meno verticale alla porta avversaria. La formazione di Palladino è tra le squadre di Serie A con la percentuale più elevata di possesso palla (55%). Al contrario, i rossoneri prediligono un calcio più diretto, fondato sul recupero palla nella metà campo avversaria e immediata verticalizzazione, sfruttando anche l'inserimento centrale dei centrocampisti, caratteristica che il Monza ha dimostrato di soffrire in questa prima fase della stagione. Questa può essere appunto una delle chiavi della partita, anche in virtù del fatto che i brianzoli si presenteranno a San Siro senza lo squalificato Rovella, uno degli elementi centrali del gioco insieme a Stefano Sensi. L'atteggiamento aggressivo del Milan dovrà essere guidato anche dalla difesa, che avrà il compito di non dare profondità e di mantenere la squadra corta, con alta intensità e recupero palla per poi dare campo e spazio a tutta la velocità che sappiamo esprimere in ripartenza.

SUPREMAZIA OFFENSIVA

Pioli ha recuperato nei giorni scorsi Junior Messias, che è rimasto in panchina nelle ultime due sfide ma è pronto a rientrare nell'undici titolare, da cui manca da Sampdoria-Milan del 10 settembre scorso. Oltre al brasiliano, anche De Ketelaere è tornato a disposizione dopo il problema fisico che lo ha tenuto fuori contro Chelsea e Verona. Il Mister recupera dunque quasi tutto il potenziale offensivo dei rossoneri e potrebbe decidere di riproporre il classico 4-2-3-1: questo schieramento potrebbe creare qualche grattacapo in più alla squadra di Palladino, abituata a giocare con un centrocampo più di palleggio e meno di interdizione. La contemporanea presenza in campo di tre trequartisti di proiezione offensiva, unita alla spinta costante dei terzini, potrebbe creare un'importante superiorità numerica in fase offensiva per i rossoneri specialmente sugli esterni, che il Monza nelle ultime partite ha presidiato con due giocatori come Carlos Augusto e Ciurria. La ricerca delle due fasce potrebbe altresì obbligare i brianzoli a concedere qualche spazio centralmente: una situazione che, come dicevamo prima, i biancorossi potrebbero soffrire in maniera particolare. Origi, Rebic e non solo: quanti cambi per Stefano Pioli in Milan-Monza!