Serie A, Milan imbattuto da dieci gare: non accadeva dal 2013

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Opta, portale specializzato in curiosità statistiche, ha messo alla luce un dato che testimonia il buon momento che sta attraversando il Milan di Stefano Pioli in vista della partita contro la Sampdoria, in programma questa sera a Marassi.

Il Milan, infatti, è imbattuto in Serie A da ben 10 partite di campionato. Questo non accadeva dal 2013, cioè da quando la squadra rossonera registrò una serie di quattordici risultati utili consecutivi. INTANTO LE NOVITA SUI CONTATTI TRA MILAN E FIORENTINA PER CHIESA E MILENKOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>