Serie A – Milan fortunato? C’è dato totalmente opposto… | News

Ultime Notizie Milan News: quanti legni per i rossoneri

MILAN NEWS – Si parla tanto rigori avuti dal Milan (12 in 18 partite), ma ci sono anche altri dati da considerare. La squadra di Stefano Pioli crea occasioni a prescindere dai rigori concessi, e lo dimostra un dato piuttosto significativo.

Come sottolineato da Kickest, infatti, il Milan (con il palo di Calabria) è la squadra in Italia che ha preso più legni in questa stagione. Con la conclusione di ieri del terzino, i rossoneri hanno preso ben 14 legni. Al secondo posto in questa classifica c'è il Verona di Juric, seguiti da Udinese e Spezia.