Serie A, Milan contro il Bologna alla prima giornata: i precedenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Lega Serie A, nella giornata di oggi, ha comunicato il calendario valido per la stagione 2020/2021. Il Milan inizierà il suo campionato a San Siro contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, battuto poco più di un mese fa con un netto 5-1. Rossoneri opposti al club emiliano alla prima giornata per la terza volta in Serie A. il bilancio è esattamente in parità, con la vittoria del Diavolo nel 1998, e con quella rossoblù del 2008.

