Serie A, Milan campione d’inverno: il confronto rispetto ad un anno fa

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Il Milan dopo la sconfitta di ieri sera si è comunque laureato campione d’inverno al giro di boa, in virtù del pareggio 0-0 tra Udinese e Inter al Friuli. Un confronto, rispetto ad un anno fa, assolutamente impietoso. Dodici mesi fa, infatti, il club rossonero navigava a centro classifica a quota 25 punti (decimo a pari del Verona e +1 sul Napoli). In questo campionato, invece, il Milan arriva a metà torneo con ben 43 punti, la bellezza di 18 lunghezze in più.

Chi lo scorso anno era in testa, la Juventus, perde ben 12 punti (48 l’anno scorso, 36 quest’anno), ma con una gara da recuperare contro il Napoli. L’Inter registra un -5, la Lazio un -10, l’Atalanta un +1, la Roma un +2 e il Napoli un +10 (sempre con una gara da recuperare).

FRANCO BARESI HA COMMENTATO IL GIRONE DI ANDATA DEI ROSSONERI: LE SUE PAROLE>>>