Milan sui social – Baresi: “Un grande girone d’andata”

MILAN NEWS – Ieri è arrivata la prima, vera, brutta sconfitta rossonera della stagione. Milan-Atalanta è finita 0-3, senza appello. Eppure, nonostante la sconfitta, i rossoneri sono rimasti primi in classifica e hanno concluso il girone d’andata davanti a tutti, diventando così campioni d’inverno per la prima volta dopo 10 anni. L’ultima volta fu Scudetto. Difficile essere felici dopo una sconfitta del genere. Umore un po’ giù tra i tifosi. A ricordare la situazione ci ha pensato Franco Baresi, capitano per sempre, eterno numero 6 e oggi vice presidente rossonero. Sul proprio profilo Twitter, l’ex difensore dopo la partita ha scritto: “Un grande girone d’andata”. Le parole giuste al momento giusto.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>