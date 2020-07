Serie A – L’Udinese sbanca l’Olimpico, 2-0 alla Roma: la classifica

NEWS CALCIO – Roma-Udinese ha chiuso la 29.a giornata di Serie A. All’Olimpico la sfida tra giallorossi e bianconeri si è chiusa con la vittoria clamorosa, o comunque decisamente inaspettata, dell’Udinese.

Roma sotto al 12′ con il gol di Kevin Lasagna su assist di Rodrigo De Paul. Partita subito in salita che peggiora con l’espulsione di Diego Perotti, senza dimenticare l’assenza ingiustificata dell’ex Milan Nikola Kalinic, che praticamente gioca più per gli avversari che per la sua squadra.

Nella ripresa nonostante le inferiorità, la Roma ci prova e si rende pericolosa due volte con Carles Perez. L’Udinese dal canto suo sciupa una clamorosa occasione con Okaka a botta sicura. Dopo l’ingresso di Dzeko per Kalinic, i giallorossi rialzano la testa e provano a recuperare. Va vicino al gol di testa Smalling, ma la partita gira ancora… Ripartenza veloce dell’Udinese: De Paul crossa basso e Nestorovski tira a colpo sicuro, 2-0 Udinese.

Con questa sconfitta della Roma, e la sconfitta del Napoli in casa dell’Atalanta, cresce ulteriormente il rimpianto per la mancata vittoria del Milan in casa della SPAL nella serata di ieri. Con una vittoria i rossoneri avrebbero guadagnato tre punti sulle dirette avversarie per l’Europa League. In questo caso ne “rosicchia” appena uno, che serve a poco.

Roma e Napoli ferme rispettivamente a 38 e 35 punti, con il Milan appena dietro con 43 punti. E attenzione all’Hellas Verona di Juric (42 punti) che da dietro spinge e fa paura alle “big” per un posto in Europa League. Tra queste, l’unica certa di andare in EL dalla porta principale, peraltro, è il Napoli vincitore della Coppa Italia. Azzurri che invece con la sconfitta contro l’Atalanta, dicono addio alla rimonta Champions League: -15 dal quarto posto, occupato proprio dalla squadra di Gasperini.

IL NUOVO ‘RUOLO’ DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>