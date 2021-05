Serie A, L’Inter è campione d’Italia per la 19^ volta nella storia / News

Dopo il pareggio tra Sassuolo e Atalanta arriva il verdetto: l'Inter è campione d'Italia per la 19^ volta nella storia

Mancava soltanto la matematica per assegnare il titolo all'Inter. Dopo i match delle 15, validi per la 34^ giornata di Serie A, arriva anche l'ufficialità: i nerazzurri si laureano campioni d'Italia per la 19^ volta nella loro storia. Decisivo il pareggio dell'Atalanta sul campo del Sassuolo per 1-1.