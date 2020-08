Serie A – L’Inter chiede lo slittamento della prima giornata: il motivo

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Secondo quanto riferisce ‘Gazzetta.it’, l’Inter ha inoltrato una comunicazione ufficiale al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. I nerazzurri hanno richiesto lo slittamento della prima giornata di campionato, in programma il 19 settembre, per recuperare al meglio le energie spese fino al 21 agosto scorso, data della sconfitta in finale di Europa League. I giocatori dell’Inter, adesso in vacanza, non avrebbero il tempo necessario per arrivare con la giusta forma fisica all’appuntamento che inaugurerà la nuova stagione.

