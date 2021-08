Serie A, le amichevoli di oggi e di domani | Calcio News

Le squadre di Serie A si preparano all'inizio della stagione: ecco le amichevole di oggi e di domani in programma

L'inizio della Serie A è ormai alle porte. Le squadre si preparano con delle amichevoli ad hoc per arrivare pronti all'inizio della stagione. Particolare attenzione alle big Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Napoli, Atalanta, ma anche alle squadre che lotteranno per la salvezza. Oggi, 6 agosto 2021, scende in campo solo il Venezia di Paolo Zanetti, che affronterà il Groningen.