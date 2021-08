Calciomercato Milan – Sondaggio per Politano: le novità | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: sondaggio rossonero per Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli. Ecco le novità

Salvatore Cantone

Il Milan, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbe interessato a Matteo Politano. Maldini e Massara, stando alle ultime indiscrezioni, starebbero pensando di puntare all'esterno offensivo del Napoli, che potrebbe lasciare il club partenopeo.

Il Diavolo, oltre a un trequartista, ha bisogno di un esterno offensivo destro per fare un salto di qualità. Pioli stima Samu Castillejo, ma è innegabile che serva qualcosa di più, soprattutto in vista del ritorno in Champions League, dove la qualità si alza. Politano ha proprio le caratteristiche giuste per il Milan: gol, assist e soprattutto gioca a piede invertito sulla destra, visto che lui è mancino.

Il Milan avrebbe già avuto più di un contratto con l'entourage del calciatore per capire la disponibilità di Politano al trasferimento. Al momento parliamo di un semplice sondaggio, ma la situazione potrebbe cambiare dopo l'ufficialità della cessione di Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte. Inoltre non dimentichiamoci che l'ex Sassuolo è italiano, un dettaglio importante per le liste Uefa.

Detto questo, l'arrivo di Politano al Milan è tutt'altro che scontato. Il Napoli, si sa, è una bottega cara, e Aurelio De Laurentiis è un osso duro, per usare un eufemismo. Attenzione anche alla Fiorentina, che avrebbe manifestato un forte interesse per il giocatore. Va anche detto che i partenopei hanno bisogno di vendere per fare qualche colpo in entrata e dunque l'esterno potrebbe essere sacrificato. Spalletti in quella posizione ha anche Lozano, quindi non è da escludere una cessione. Vedremo cosa succederà, ma il Milan ci pensa. Milan, qui le ultime news sul rinnovo del contratto di Kessié >>>