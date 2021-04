Serie A, Lazio-Torino: ecco la data del recupero / News

Dopo un lungo tira e molla, ecco decisa la data di Lazio-Torino, recupero del match valido per la 25^ giornata di Serie A

Lazio-Torino verrà recuperata giorno 18 maggio. E' questa la decisione presa oggi dal Consiglio di Lega riguardo al match valido per la 25^ giornata di Serie A non giocato lo scorso 2 marzo. A causa di un focolaio in casa granata, l'ASL di Torino non ha permesso la trasferta alla squadra e, di conseguenza, il normale svolgimento della sfida. Per rimettere in pari il calendario, dunque, si dovrà aspettare 5 giorni prima della fine naturale del campionato.