Serie A, la top 11 della settimana: c’è anche Bennacer del Milan

Il sito Whoscored ha pubblicato come di consueto la top 11 settimanale della Serie A. Negli undici c'è anche Ismael Bennacer, centrocampista del Milan che ha realizzato il gol decisivo contro il Bologna. Per il resto, andiamo a scoprirla insieme. In porta Vicario, mentre in difesa Faraoni, Luperto, Mancini e Ansaldi. A centrocampo Gonzalez, Caprari, appunto Bennacer e Saponara. In attacco ovviamente Simeone, autore di un poker contro la Lazio e Pinamonti. Le Top News di oggi: il Milan offre il rinnovo a Theo Hernandez, l'annuncio di Juric sul futuro di Belotti e non solo